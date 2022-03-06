Чемпионство всё ближе: мадридский «Реал» увеличил отрыв от преследователей

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Реалом Сосьедад» в поединке 27-го тура испанской Ла Лиги (4:1).

На гол Микеля Оярсабаля с пенальти хозяева «Сантьяго Бернабеу» ответили мячами полузащитников Эдуардо Камавинги и Луки Модрича в первом тайме. После перерыва отличились Карим Бензема (с пенальти) и Марко Асенсио.

Успешный результат помог «сливочным» оторваться от идущей на втором месте «Севильи» на 8 очков за 11 туров до финиша чемпионата.