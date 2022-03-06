Чемпионство всё ближе: мадридский «Реал» увеличил отрыв от преследователей

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Реалом Сосьедад» в поединке 27-го тура испанской Ла Лиги (4:1).
На гол Микеля Оярсабаля с пенальти хозяева «Сантьяго Бернабеу» ответили мячами полузащитников Эдуардо Камавинги и Луки Модрича в первом тайме. После перерыва отличились Карим Бензема (с пенальти) и Марко Асенсио.
Успешный результат помог «сливочным» оторваться от идущей на втором месте «Севильи» на 8 очков за 11 туров до финиша чемпионата.
Протокол игры
|10'Оярсабаль Микель (0:1)
|(1:1) Камавинга Эдуардо40'
|(2:1) Модрич Лука43'
|(3:1) Бензема Карим76'
|(4:1) Асенсио Марко79'
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль 84' (Васкес Лукас ( 84') •Милитао Эдер•Алаба Давид•Менди Ферлан•Модрич Лука 82' (Себальос Дани ( 82') •Каземиро Карлос•Камавинга Эдуардо•Родриго 77' (Асенсио Марко ( 77') •Бензема Карим 84' (Диас Мариано ( 84') •Винисиус Жуниор 82' (Марсело Виера ( 82')
Ремиро Алехандро•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Пачеко Хон 46' (Джуара Наис ( 46') •Сальдуа Хосеба 58' 64' (Субименди Мартин ( 64') •Ильяраменди Асьер 64' (Ариц Элустондо ( 64') •Мерино Микель • 81'Горосабел Андони•Сильва Давид 46' (Рафинья Алькантара ( 46') •Оярсабаль Микель•Исак Александр 80' (Сорлот Александр ( 80')
05 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).