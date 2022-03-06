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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чемпионство всё ближе: мадридский «Реал» увеличил отрыв от преследователей

06 Марта 2022 • 01:03 Комментировать
Реал Мадрид
4:1
Реал Сосьедад
окончен

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Реалом Сосьедад» в поединке 27-го тура испанской Ла Лиги (4:1).

На гол Микеля Оярсабаля с пенальти хозяева «Сантьяго Бернабеу» ответили мячами полузащитников Эдуардо Камавинги и Луки Модрича в первом тайме. После перерыва отличились Карим Бензема (с пенальти) и Марко Асенсио.

Успешный результат помог «сливочным» оторваться от идущей на втором месте «Севильи» на 8 очков за 11 туров до финиша чемпионата.

Протокол игры  
Реал Мадрид 4:1Реал Сосьедад
  10'Оярсабаль Микель (0:1)
(1:1) Камавинга Эдуардо40'   
(2:1) Модрич Лука43'   
(3:1) Бензема Карим76'   
(4:1) Асенсио Марко79'   
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль  84' (Васкес Лукас (  84') Милитао ЭдерАлаба ДавидМенди ФерланМодрич Лука  82' (Себальос Дани (  82') Каземиро КарлосКамавинга ЭдуардоРодриго  77' (Асенсио Марко (  77') Бензема Карим  84' (Диас Мариано (  84') Винисиус Жуниор  82' (Марсело Виера (  82')
Запасные: Начо ФернандесЙович ЛукаБэйл ГаретАзар ЭденЛунин АндрейИско АларконВальехо Хесус
Ремиро АлехандроСубельдия ИгорЛе Норман РобенПачеко Хон  46' (Джуара Наис (  46') Сальдуа Хосеба   58'  64' (Субименди Мартин (  64') Ильяраменди Асьер  64' (Ариц Элустондо (  64') Мерино Микель   81'Горосабел АндониСильва Давид  46' (Рафинья Алькантара (  46') Оярсабаль МикельИсак Александр  80' (Сорлот Александр (  80')
Запасные: Гевара АндерПорту КристианРайан МэттГуриди ХонЛобете ХуленМартин АндерСола Алекс
05 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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окончен Эспаньол 2:0 Хетафе 2.25 3.05 3.70
окончен Валенсия 3:1 Гранада 1.87 3.55 4.30
окончен Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад 1.55 4.30 6.00
06.03  16:00 Кадис ... Райо Вальекано 3.50 2.85 2.47
06.03  18:15 Эльче ... Барселона 6.00 4.40 1.54
06.03  20:30 Сельта ... Мальорка 1.84 3.50 4.70
06.03  23:00 Бетис ... Атлетико М 3.05 3.15 2.55
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