Луис Суарес может вернуться в амстердамский «Аякс»

Уругвайский форвард мадридского «Атлетико» может вернуться в клуб своей молодости - амстердамский «Аякс». Суарес выступал в составе «Аякса» после сезона в «Гронингене», после этого он перебрался в «Ливерпуль», а затем, в 2014 году, и в «Барселону». Последние два сезона Суарес провел в мадридском «Атлетико».

Впрочем, как уточняет издание Marca, Суарес может остаться в Испании, если согласится на предложение от «Севильи». Нынешнее трудовое соглашение 35-летнего нападающего с «Атлетико» рассчитано до конца текущего сезона, и, похоже, мадридцы хотели бы омолодить свою атакующую линию.