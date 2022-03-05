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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес может вернуться в амстердамский «Аякс»

05 Марта 2022 • 22:33 Комментировать
Эльче
...
Барселона
7.80 4.60 1.40
Через 18 ч. 20 мин.

Уругвайский форвард мадридского «Атлетико» может вернуться в клуб своей молодости - амстердамский «Аякс». Суарес выступал в составе «Аякса» после сезона в «Гронингене», после этого он перебрался в «Ливерпуль», а затем, в 2014 году, и в «Барселону». Последние два сезона Суарес провел в мадридском «Атлетико».

Впрочем, как уточняет издание Marca, Суарес может остаться в Испании, если согласится на предложение от «Севильи». Нынешнее трудовое соглашение 35-летнего нападающего с «Атлетико» рассчитано до конца текущего сезона, и, похоже, мадридцы хотели бы омолодить свою атакующую линию.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Луис Суарес
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