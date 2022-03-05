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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Реал» объявил стартовый состав на игру с «Сосьедадом»

05 Марта 2022 • 22:08 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1.60 4.20 5.60
Через 0 ч. 42 мин.

Лидер чемпионата Испании мадридский «Реал» готовится к матчу двадцать седьмого тура Ла Лиги, в котором ему предстоит сразиться с «Реал Сосьедадом». Накануне встречи главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объявил стартовый состав своей команды. В нем отсутствует получивший повреждение Тони Кроос, выступление которого под вопросом также и в матче с «ПСЖ» в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Бензема, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор, Родриго, Менди, Камавинга.

Запасные: Лунин, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Лукас Васкес, Бэйл, Себальос, Иско, Мариано.

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Реал Мадрид
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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окончен Эспаньол 2:0 Хетафе 2.25 3.05 3.70
Идет 79 минута Валенсия 3:1 Гранада 1.77 3.70 4.70
05.03  23:00 Реал Мадрид ... Реал Сосьедад 0.00 0.00 0.00
06.03  16:00 Кадис ... Райо Вальекано 3.50 2.85 2.47
06.03  18:15 Эльче ... Барселона 6.00 4.40 1.54
06.03  20:30 Сельта ... Мальорка 1.84 3.50 4.70
06.03  23:00 Бетис ... Атлетико М 3.05 3.15 2.55
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