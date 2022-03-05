Мадридский «Реал» объявил стартовый состав на игру с «Сосьедадом»

Лидер чемпионата Испании мадридский «Реал» готовится к матчу двадцать седьмого тура Ла Лиги, в котором ему предстоит сразиться с «Реал Сосьедадом». Накануне встречи главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объявил стартовый состав своей команды. В нем отсутствует получивший повреждение Тони Кроос, выступление которого под вопросом также и в матче с «ПСЖ» в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Бензема, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор, Родриго, Менди, Камавинга.

Запасные: Лунин, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Лукас Васкес, Бэйл, Себальос, Иско, Мариано.