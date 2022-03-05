«Реал» ещё не проигрывал в текущем сезоне, когда на поле отсутствовал Кроос

Мадридский «Реал» не потерпел ни одного поражения во всех турнирах нынешнего сезона без своего ключевого полузащитника Тони Крооса.

Статистика такова: в 9 матчах без Крооса «сливочные» одержали 7 побед и 2 раза сыграли вничью (77,8% побед), с немцем в составе команда выиграла 20 раз, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений (69% побед). Об этом сообщает Opta.

Напомним, что Тони Кроос не сыграет в сегодняшнем поединке против «Сосьедада» из-за травмы колена.

На счету 32-летнего центрального полузащитника из Германии 3 гола и 3 результативные передачи во всех соревнованиях текущей кампании за мадридский коллектив.