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Хави выразил надежду, что Дани Алвес останется в «Барселоне»

05 Марта 2022 • 17:39 Комментировать
Эльче
...
Барселона
7.80 4.60 1.40
Через 23 ч. 13 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави выразил надежду, что бразильский вингер Дани Алвес, который скоро отпразднует своё 39-летие, продолжит играть за каталонцев.

«Надеюсь, Дани Алвес продолжит выступления в нашем клубе. Его вклад в нашу команду невероятный, он очень нам помогает», – приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Дани Алвес вернулся в «Барселону» в качестве свободного агента в конце 2021 года. Он успел уже сыграть 6 матчей за «сине-гранатовых», в которых забил 1 гол, а также отличился тремя голевыми пасами. Ранее Алвес играл за каталонцев с 2008 по 2016 годы, выиграв с клубом множество титулов.

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Барселона Дани Алвес Хави Эрнандес
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