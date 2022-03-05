Хави выразил надежду, что Дани Алвес останется в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави выразил надежду, что бразильский вингер Дани Алвес, который скоро отпразднует своё 39-летие, продолжит играть за каталонцев.

«Надеюсь, Дани Алвес продолжит выступления в нашем клубе. Его вклад в нашу команду невероятный, он очень нам помогает», – приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Дани Алвес вернулся в «Барселону» в качестве свободного агента в конце 2021 года. Он успел уже сыграть 6 матчей за «сине-гранатовых», в которых забил 1 гол, а также отличился тремя голевыми пасами. Ранее Алвес играл за каталонцев с 2008 по 2016 годы, выиграв с клубом множество титулов.