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Чемпионат Испании. Ла Лига

Главный тренер «Барселоны» Хави отказался комментировать встречу с Холанном

05 Марта 2022 • 16:21 Комментировать

Испанский наставник заявил, что пока не готов делиться всеми деталями своей работы. Но пообещал, что как только можно будет что-то анонсировать — клуб это сделает, — сообщает Фабрицио Романо.

На данный момент каталонцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице Ла Лиги и ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 15 очков.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Холанн провел в составе дортмундской «Борусси» 14 матчей, в которых забил 16 мячей.  

Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Эрлинг Холанн
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