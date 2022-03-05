Главный тренер «Барселоны» Хави отказался комментировать встречу с Холанном

Испанский наставник заявил, что пока не готов делиться всеми деталями своей работы. Но пообещал, что как только можно будет что-то анонсировать — клуб это сделает, — сообщает Фабрицио Романо.

На данный момент каталонцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице Ла Лиги и ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 15 очков.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Холанн провел в составе дортмундской «Борусси» 14 матчей, в которых забил 16 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов евро.