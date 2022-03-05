«Севилья» хочет выкупить Марсьяля

Испанская «Севилья» заинтересована в том, чтобы выкупить контракт, арендованного этой зимой у «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

Как сообщает Daily Express, андалусийцы довольны игрой вингера и намерены оставить футболиста в команде.

В текущем сезоне испанской Примеры Марсьяль провел за «Севилью» три матча, отметившись в них одной голевой передачей. В АПЛ на его счету восемь матчей и один забитый мяч. Также в сезоне 21/22 француз провел три игры в Лиге чемпионов, в которых отметился одним голом в составе «Севильи».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.