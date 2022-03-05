Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» хочет выкупить Марсьяля

05 Марта 2022 • 12:44 Комментировать
Осасуна
...
Вильярреал
3.65 3.40 2.10
Через 2 ч. 7 мин.

Испанская «Севилья» заинтересована в том, чтобы выкупить контракт, арендованного этой зимой у «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

Как сообщает Daily Express, андалусийцы довольны игрой вингера и намерены оставить футболиста в команде.

В текущем сезоне испанской Примеры Марсьяль провел за «Севилью» три матча, отметившись в них одной голевой передачей. В АПЛ на его счету восемь матчей и один забитый мяч. Также в сезоне 21/22 француз провел три игры в Лиге чемпионов, в которых отметился одним голом в составе «Севильи».   

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОСАСУНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.03  16:00 Осасуна ... Вильярреал 0.00 0.00 0.00
05.03  18:15 Эспаньол ... Хетафе 2.25 3.05 3.70
05.03  20:30 Валенсия ... Гранада 0.00 0.00 0.00
05.03  23:00 Реал Мадрид ... Реал Сосьедад 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
12:44 · Испания. Ла Лига
«Севилья» хочет выкупить Марсьяля
05:51 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Хави изменил климат в команде»
04 Марта
22:30 · Испания. Ла Лига
«Алавес» – «Севилья»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
19:50 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт рассказал, как едва не поссорился с супругой из-за приглашения от «Барселоны»
15:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Ла Лига стала сильнее»
14:10 · Испания. Ла Лига
Стала известна сумма, которую «Барселона» должна будет потратить на трансфер Холанна
13:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» близка к подписанию вундеркинда из «Расинга»
13:27 · Испания. Ла Лига
«Барселона» считает переход Мбаппе в «Реал» неизбежным
11:37 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Вулверхэмптона» может перебраться в «Барселону»
11:12 · Испания. Ла Лига
Облак – худший вратарь топ-5 лиг по проценту отражённых ударов
10:55 · Испания. Ла Лига
Чтобы подписать Холанда, «Барселоне» нужно выполнить условие Райолы
09:51 · Испания. Кубок
Пеллегрини: «17 лет без финалов — это слишком долго для таких горячих фанатов»
06:51 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» Обамеянг получает в три раза меньше, чем в «Арсенале»
05:09 · Испания. Ла Лига
Фати вернётся в состав «Барселоны» только к середине апреля
04:48 · Испания. Кубок
«Бетис» стал вторым финалистом Кубка Испании
Все новости
Рекомендуем