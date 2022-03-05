С приходом Хави «Барселона» словно перешла на повышенную передачу - команда заиграла быстрее, интенсивнее и острее. Это подтвердил и полузащитник команды Серхи Роберто, который уточнил, что именно изменил в команде новый наставник, всю свою карьеру отыгравший только в «Барселоне», если не считать доигрывания в Катаре.- С Хави мы работаем намного лучше. Улучшился климат, как на поле, так и в раздевалке, все чувствуют, что дело идет в правильном направлении. Потребовалось чуть времени для адаптации, но мы хотим закончить сезон наилучшим образом, - заявил Роберто, слова которого цитирует официальный сайт клуба.
Серхи Роберто: «Хави изменил климат в команде»
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