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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто: «Хави изменил климат в команде»

05 Марта 2022 • 05:51 Комментировать
Эльче
...
Барселона
7.80 4.60 1.40
06.03 18:15

С приходом Хави «Барселона» словно перешла на повышенную передачу - команда заиграла быстрее, интенсивнее и острее. Это подтвердил и полузащитник команды Серхи Роберто, который уточнил, что именно изменил в команде новый наставник, всю свою карьеру отыгравший только в «Барселоне», если не считать доигрывания в Катаре.

- С Хави мы работаем намного лучше. Улучшился климат, как на поле, так и в раздевалке, все чувствуют, что дело идет в правильном направлении. Потребовалось чуть времени для адаптации, но мы хотим закончить сезон наилучшим образом, - заявил Роберто, слова которого цитирует официальный сайт клуба.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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окончен Алавес 0:0 Севилья 4.60 3.10 1.95
05.03  16:00 Осасуна ... Вильярреал 0.00 0.00 0.00
05.03  18:15 Эспаньол ... Хетафе 2.25 3.05 3.70
05.03  20:30 Валенсия ... Гранада 0.00 0.00 0.00
05.03  23:00 Реал Мадрид ... Реал Сосьедад 0.00 0.00 0.00
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05:51 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Хави изменил климат в команде»
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