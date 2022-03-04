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Брайтвайт рассказал, как едва не поссорился с супругой из-за приглашения от «Барселоны»

04 Марта 2022 • 19:50 Комментировать
Эльче
...
Барселона
7.50 4.60 1.42
06.03 18:15

Датский нападающий Мартин Брайтвайт присоединился к «Барселоне» зимой 2020 года, чем немало удивил экспертов, не ожидавших подобного трансферного хода для форварда, выступавшего перед этим в «Леванте». Сам Брайтвайт, когда ему начали названивать представители «Барсы», также был весьма удивлен этим - настолько, что даже не хотел сообщать об этом супруге, в результате чего та начала подозревать, что названивают ему не по рабочим вопросам, а по амурным...

- Я никому не говорил об этом. Даже супруге, хотя и понимал, что это чуть неправильно, потому что у нас не должно быть секретов друг от друга. Но она начала что-то подозревать, потому что мне начали внезапно часто звонить, а я, чтобы ничего ей не сказать, отходил в сторону, выходил на улицу, поговорить по телефону. И она начала что-то подозревать, чуть ли не наличие любовницы у меня, - вспоминает Брайтвайт, слова которого цитирует Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт
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