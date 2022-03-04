Анчелотти: «Ла Лига стала сильнее»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что уровень чемпионата Испании стал выше по сравнению с недавним прошлым.

«Для чемпионства в Ла Лиге теперь требуется меньше очков, чем раньше. Но это говорит о том, что чемпионат стал ровнее, здесь много хороших команд и качественные тренеры, умеющие контролировать детали. Для меня это показатель того, что Ла Лига стала лучше», – приводит слова 62-летнего итальянского наставника Marca.

Мадридский «Реал» лидирует в чемпионате по прошествии 26 туров с 60 набранными очками. Преимущество «сливочных» над идущей второй «Севильей» составляет 6 баллов.