Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Ла Лига стала сильнее»

04 Марта 2022 • 15:55 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1.60 4.15 5.50
05.03 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что уровень чемпионата Испании стал выше по сравнению с недавним прошлым.

«Для чемпионства в Ла Лиге теперь требуется меньше очков, чем раньше. Но это говорит о том, что чемпионат стал ровнее, здесь много хороших команд и качественные тренеры, умеющие контролировать детали. Для меня это показатель того, что Ла Лига стала лучше», – приводит слова 62-летнего итальянского наставника Marca.

Мадридский «Реал» лидирует в чемпионате по прошествии 26 туров с 60 набранными очками. Преимущество «сливочных» над идущей второй «Севильей» составляет 6 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.03  23:00 Алавес ... Севилья 4.60 3.15 1.95
05.03  16:00 Осасуна ... Вильярреал 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Марта
15:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Ла Лига стала сильнее»
14:10 · Испания. Ла Лига
Стала известна сумма, которую «Барселона» должна будет потратить на трансфер Холанна
13:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» близка к подписанию вундеркинда из «Расинга»
13:27 · Испания. Ла Лига
«Барселона» считает переход Мбаппе в «Реал» неизбежным
11:37 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Вулверхэмптона» может перебраться в «Барселону»
11:12 · Испания. Ла Лига
Облак – худший вратарь топ-5 лиг по проценту отражённых ударов
10:55 · Испания. Ла Лига
Чтобы подписать Холанда, «Барселоне» нужно выполнить условие Райолы
09:51 · Испания. Кубок
Пеллегрини: «17 лет без финалов — это слишком долго для таких горячих фанатов»
06:51 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» Обамеянг получает в три раза меньше, чем в «Арсенале»
05:09 · Испания. Ла Лига
Фати вернётся в состав «Барселоны» только к середине апреля
04:48 · Испания. Кубок
«Бетис» стал вторым финалистом Кубка Испании
00:18 · Испания. Ла Лига
Бывший тренер «Реала» уволен из мексиканского клуба
03 Марта
22:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и мадридский «Реал» сражаются за дарование из сантандерского «Расинга»
22:30 · Испания. Кубок
«Бетис» — «Райо Вальекано»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
22:10 · Испания. Ла Лига
«Севилья» надеется выгодно продать Люка де Йонга летом
Все новости
Рекомендуем