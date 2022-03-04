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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стала известна сумма, которую «Барселона» должна будет потратить на трансфер Холанна

04 Марта 2022 • 14:10 Комментировать

Руководители «Барселоны» уверены в том, что этим летом им удастся договориться о трансфере молодого норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

По информации Mundo Deportivo, глава каталонской команды Жоан Лапорта недавно обсудил переход норвежца с агентом Мино Райолой. Для трансфера Холанна «сине-гранатовым» придётся потратить солидные 150 миллионов евро. Лапорта сейчас занимается активным поиском финансирования для того, чтобы этот переход всё же состоялся.

Напомним, что на Холанна также претендуют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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