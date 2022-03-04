«Барселона» близка к подписанию вундеркинда из «Расинга»

18-летний хавбек «Расинга» Пабло Торре в шаге от перехода в «Барселону».

На игрока также претендовал мадридский «Реал», однако «Барселона» выиграла борьбу за подписание молодого таланта, информирует Marca.

18-летний атакующий полузащитник уже достиг договорённости с «сине-гранатовыми». В настоящий момент «Барселона» ведёт переговоры с сантандерским «Расингом» о сумме трансфера. Отступные в контракте Торре составляют 10 млн евро, но «каталонцы» пытаются договориться о меньшей компенсации.

Соглашение Пабло Торре с «Расингом» действует до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист юношеской сборной Испании отметился 6 голами и 6 результативными передачами в 21 поединке третьего по силе дивизиона страны.