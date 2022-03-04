«Барселона» считает переход Мбаппе в «Реал» неизбежным

Руководители «Барселоны» уверены, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе неизбежно станет игроком «Реала» летом.

Правление каталонского клуба считает переход Мбаппе в мадридский «Реал» практически закрытым, несмотря на отсутствие официального подтверждения, о чём сообщает Goal. В связи с этим каталонский клуб упорно работает над поиском вариантов усиления команды, чтобы составить достойную конкуренцию «сливочным» в будущем сезоне.

Речь идёт не о приобретениях в атаку, а о поиске игроков на различные позиции. Так, для укрепления защиты рассматриваются Андреас Кристенсен и Сесар Аспиликуэта из «Челси», а полузащиту «сине-гранатовых» может усилить Франк Кесси из «Милана». Кроме того, клуб сохраняет надежды на подписание Эрлинга Холанна.