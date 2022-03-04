Полузащитник «Вулверхэмптона» может перебраться в «Барселону»

Португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может в летнее межсезонье сменить клубную прописку и перебраться в испанский чемпионат.

По информации Daily Mail, 24-летний португальский футболист всерьёз рассматривает вариант, при котором уже летом он покинет английскую команду. Невеш собирается перебраться в «Барселону». Стоит отметить, что действующее соглашение Рубена с «волками» рассчитано до июня 2024 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость португальца в солидные 40 миллионов евро.

В этом сезоне Рубен Невеш провёл в английском чемпионате 24 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.