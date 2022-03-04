Облак – худший вратарь топ-5 лиг по проценту отражённых ударов

Звезда мадридского «Атлетико» и один из лучших вратарей мира проводит далеко не самый успешный сезон в карьере.

Почти каждый второй удар в створ ворот «Атлетико» в Ла Лиге превращается в гол. 29-летний словенец отражает всего 52,5% точных ударов соперников (33 из 61) – это самый низкий показатель среди всех вратарей топ-5 лиг с постоянной игровой практикой в нынешнем сезоне. Данные представлены статистическим порталом FBref.

Любопытно, что в прошлом сезоне Облак стал одним из лучших киперов Европы по данному показателю, отразив 80% ударов и уступив лишь Тибо Куртуа из мадридского «Реала» и Кейлору Навасу из «ПСЖ».