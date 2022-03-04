Чтобы подписать Холанда, «Барселоне» нужно выполнить условие Райолы

«Барселона» хочет подписать нападающего Эрлинга Холанда.

Руководство «сине-гранатовых» провело уже несколько встреч с агентом игрока дортмундской «Боруссии» Мино Райолой, сообщает Diario Sport.

В этом трансфере также заинтересован Хави, который старается контролировать все трансферы клуба. По мнению главного тренера «Барсы», данный трансфер может дать клубу нужный толчок, по типу того, какой дал приход Рональдиньо в 2003 году.

Однако, для подписания звёздного норвежца «Барселоне» придётся подписать ещё одного клиента Райолы, а именно правого защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи. Контракт 24-летнего марокканца с голландским клубом истекает летом, так что серьёзной проблемой это стать не должно.