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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чтобы подписать Холанда, «Барселоне» нужно выполнить условие Райолы

04 Марта 2022 • 10:55 Комментировать

«Барселона» хочет подписать нападающего Эрлинга Холанда.

Руководство «сине-гранатовых» провело уже несколько встреч с агентом игрока дортмундской «Боруссии» Мино Райолой, сообщает Diario Sport.

В этом трансфере также заинтересован Хави, который старается контролировать все трансферы клуба. По мнению главного тренера «Барсы», данный трансфер может дать клубу нужный толчок, по типу того, какой дал приход Рональдиньо в 2003 году.

Однако, для подписания звёздного норвежца «Барселоне» придётся подписать ещё одного клиента Райолы, а именно правого защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи. Контракт 24-летнего марокканца с голландским клубом истекает летом, так что серьёзной проблемой это стать не должно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Мино Райола Нуссер Мазрауи Эрлинг Холанн
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