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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» Обамеянг получает в три раза меньше, чем в «Арсенале»

04 Марта 2022 • 06:51 Комментировать
Эльче
...
Барселона
7.60 4.60 1.42
06.03 18:15

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг уже приносит реальную пользу «Барселоне», забив пять голов в первых шести матчах в составе команды. между тем он обходится клубу очень скромно для форварда его уровня. «Барселона» честно предупредила Обамеянга, что заплатить ему больше 2,5 миллионов за сезон не получится, так как у клуба большие проблемы с зарплатным потолком.

Это означает, что гонорар Обамеянга составляет около 115 тысяч евро в неделю, что более чем в три раза меньше, чем то, что он поднимал в «Арсенале» - 350 тысяч еженедельно. Но не исключено, что летом новый контракт будет подписан уже на более выгодных условиях, уточняет Football Espana.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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