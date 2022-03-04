В «Барселоне» Обамеянг получает в три раза меньше, чем в «Арсенале»

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг уже приносит реальную пользу «Барселоне», забив пять голов в первых шести матчах в составе команды. между тем он обходится клубу очень скромно для форварда его уровня. «Барселона» честно предупредила Обамеянга, что заплатить ему больше 2,5 миллионов за сезон не получится, так как у клуба большие проблемы с зарплатным потолком.

Это означает, что гонорар Обамеянга составляет около 115 тысяч евро в неделю, что более чем в три раза меньше, чем то, что он поднимал в «Арсенале» - 350 тысяч еженедельно. Но не исключено, что летом новый контракт будет подписан уже на более выгодных условиях, уточняет Football Espana.