Фати вернётся в состав «Барселоны» только к середине апреля

Если ранее сообщалось, что нападающий Ансу Фати вернется в состав «Барселоны» ближе к концу марта, ориентировочно к матчу с «Реалом» 20 марта, то сейчас эти сроки откладываются. Фати восстанавливается в Мадриде, в клинике под названием TVA, уточняет El Pais.

За его восстановлением присматривает Хоакин Хуан, который работает также с Криштиану Роналду. Фати регулярно работает на гимнастических аппаратах и велосипеде. По новым оценкам, его возвращение должно состояться к середине апреля.

В текущем сезоне Фати провел всего лишь пять матчей в чемпионате Испании, забив при этом три гола.