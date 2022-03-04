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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший тренер «Реала» уволен из мексиканского клуба

04 Марта 2022 • 00:18 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1.60 4.15 5.50
05.03 23:00

Сантьяго Солари не преуспел у руля мадридского «Реала», но и в Мексике дела его не пошли должным образом - сегодня стало известно об увольнении аргентинского специалиста из «Клуб Америка».Причина вполне тривиальна - слабые результаты команды при наставнике. За первые восемь матчей у руля «Америки» Солари добыл лишь шесть очков.

Теперь на его место прочат известного в прошлом нападающего Эрнана Креспо, успевшего поиграть за все лучшие итальянские клубы и также за «Челси». Тот недавно расстался с бразильским «Сан-Пауло» и теперь находится в поисках нового рабочего места, уточняет ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сантьяго Солари Клуб Америка
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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