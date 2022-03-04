Бывший тренер «Реала» уволен из мексиканского клуба

Сантьяго Солари не преуспел у руля мадридского «Реала», но и в Мексике дела его не пошли должным образом - сегодня стало известно об увольнении аргентинского специалиста из «Клуб Америка».Причина вполне тривиальна - слабые результаты команды при наставнике. За первые восемь матчей у руля «Америки» Солари добыл лишь шесть очков.

Теперь на его место прочат известного в прошлом нападающего Эрнана Креспо, успевшего поиграть за все лучшие итальянские клубы и также за «Челси». Тот недавно расстался с бразильским «Сан-Пауло» и теперь находится в поисках нового рабочего места, уточняет ITASportPress.