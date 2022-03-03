«Барселона» и мадридский «Реал» сражаются за дарование из сантандерского «Расинга»

Сразу два испанских гранда, «Барселона» и мадридский «Реал», претендуют на Пабло Торре - молодое дарование из сантандерского «Расинга». Манера игры 18-летнего футболиста чем-то напоминает Андреса Иньесту, а также Эдена Азара, более того, у него уже есть определенная связь с «Барселоной» через своего агента, который также ведет некоторые дела Хави, уточняет Marca.

Но сам Торре желал бы попробовать себя в английском чемпионате, тем более, что там тоже есть интерес к нему со стороны «Арсенала» и «Вулверхэмптона». Также к Торре присматриваются нидерландские клубы «Аякс» и «Твенте».