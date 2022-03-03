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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» надеется выгодно продать Люка де Йонга летом

03 Марта 2022 • 22:10 Комментировать
Алавес
...
Севилья
4.60 3.25 1.90
04.03 23:00

Голландский нападающий Люк де Йонг еще зимой мог отправиться в «Кадис», но вместо этого заручился доверием главного тренера «Барселоны» Хави и сполна отплатил его, забив уже пять мячей, причем все - ударами головы. Теперь его рыночная стоимость растет, и этим весьма довольна обладающая правами на Люка «Севилья» - ее спортивный директор Рамон Мончи очень надеется выручить за него хорошие деньги летом, сообщает Diario Sport.

Сам де Йонг, хоть и надеется остаться в «Барселоне», все же готовится уйти, понимая, что каталонцам летом будет не до него. Де Йонг хочет сыграть на чемпионате мира в Катаре, и потому он нуждается в клубе, в котором будет играть как можно чаще.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Люк Де Йонг
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АЛАВЕС СЕВИЛЬЯ
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04.03  23:00 Алавес ... Севилья 4.60 3.25 1.90
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