«Севилья» надеется выгодно продать Люка де Йонга летом

Голландский нападающий Люк де Йонг еще зимой мог отправиться в «Кадис», но вместо этого заручился доверием главного тренера «Барселоны» Хави и сполна отплатил его, забив уже пять мячей, причем все - ударами головы. Теперь его рыночная стоимость растет, и этим весьма довольна обладающая правами на Люка «Севилья» - ее спортивный директор Рамон Мончи очень надеется выручить за него хорошие деньги летом, сообщает Diario Sport.

Сам де Йонг, хоть и надеется остаться в «Барселоне», все же готовится уйти, понимая, что каталонцам летом будет не до него. Де Йонг хочет сыграть на чемпионате мира в Катаре, и потому он нуждается в клубе, в котором будет играть как можно чаще.