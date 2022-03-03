«Барселона» продлит контракт с Дани Алвесом

«Барселона» рассчитывает продлить контракт с бразильским защитником Дани Алвесом.

Как сообщает Marca, в каталонском клубе довольны игрой Алвеса и активируют прописанный в контракте пункт, по которому «Барселона» может продлить соглашение с бразильцем ещё на год. Руководство «сине-гранатовых» впечатлено не только мастерством защитника, но и его отношением к делу. Помимо этого, Алвес является лидером в молодой команде. Сам Дани готов остаться ещё на год и помочь клубу.

38-летний бразилец сыграл шесть матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи.