Кроос получил травму и может пропустить матч с «ПСЖ»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос получил небольшую травму на тренировке в четверг, и теперь его участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» теперь под вопросом. Как уточняет AS, тренерский штаб «Реала» все же надеется, что Кроос успеет поправиться, в том числе и основываясь на словах самого футболиста, который испытывает оптимизм по этому поводу.

В составе «Реала», тем не менее, есть другие отсутствующие, Каземиро и Менди пропустят матч точно из-за дисквалификаций, а Бензема получил травму, в результате чего возникли бреши в нападении. Ответный матч с «ПСЖ» состоится 9 марта.