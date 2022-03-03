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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско договорился о переходе в «Севилью»

03 Марта 2022 • 16:32 Комментировать

Полузащитник «Реала» Иско достиг договоренности с «Севильей» и присоединится к новому клубу по окончании сезона.

По данным SPORT, футболист пошел на существенное понижение зарплаты, несмотря на то, что такие клубы, как дортмундская «Боруссия», «Вест Хэм» и «Милан» предлагали игроку контракты на уровне существующих условий в «Реале».

В этом сезоне 29-летний игрок провел всего 14 матчей во всех соревнованиях за мадридский клуб, и только в трех из них вышел в стартовом составе.

Всего на сегодняшний день Иско провел за «Реал» 350 матчей, забил 53 гола и отдал 56 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья
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