Иско договорился о переходе в «Севилью»

Полузащитник «Реала» Иско достиг договоренности с «Севильей» и присоединится к новому клубу по окончании сезона.

По данным SPORT, футболист пошел на существенное понижение зарплаты, несмотря на то, что такие клубы, как дортмундская «Боруссия», «Вест Хэм» и «Милан» предлагали игроку контракты на уровне существующих условий в «Реале».

В этом сезоне 29-летний игрок провел всего 14 матчей во всех соревнованиях за мадридский клуб, и только в трех из них вышел в стартовом составе.

Всего на сегодняшний день Иско провел за «Реал» 350 матчей, забил 53 гола и отдал 56 результативных передач.