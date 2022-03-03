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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» готов расстаться с Карвахалем

03 Марта 2022 • 15:23 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1.58 4.15 5.50
05.03 23:00

Правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль не входит в планы «сливочных» на будущее.

30-летний испанец испытывает частые проблемы с физической формой, в связи с чем далеко не всегда проходит в стартовый состав команды и в скором времени может быть выставлен на трансфер. Об этом сообщает Calciomercato.

Как утверждает источник, в качестве потенциальной замены Карвахалю мадридский клуб рассматривает 22-летнего португальца Диогу Далота из «Манчестер Юнайтед» и 22-летнего англичанина Макса Ааронса из «Норвича».

Контракт Карвахаля с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Норвич Манчестер Юнайтед Даниэль Карвахаль Диогу Далот Макс Ааронс
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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