«Реал» готов расстаться с Карвахалем

Правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль не входит в планы «сливочных» на будущее.

30-летний испанец испытывает частые проблемы с физической формой, в связи с чем далеко не всегда проходит в стартовый состав команды и в скором времени может быть выставлен на трансфер. Об этом сообщает Calciomercato.

Как утверждает источник, в качестве потенциальной замены Карвахалю мадридский клуб рассматривает 22-летнего португальца Диогу Далота из «Манчестер Юнайтед» и 22-летнего англичанина Макса Ааронса из «Норвича».

Контракт Карвахаля с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2025 года.