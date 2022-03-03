«Барселона» может расстаться с Роберто летом

По информации Mundo Deportivo, Серджи Роберто может покинуть «Барселону» этим летом.

У игрока заканчивается контракт и он предполагает, что клуб предложит ему новые условия, которые будут заведомо ниже нынешних. Что автоматически будет значить, как «предложение уйти».

В ходе своей карьеры в «Барселоне» Роберто играл на семи различных позициях, начиная от крайнего защитника, центрального защитника, в полузащите и на всех флангах. Позже он также стал культовым героем при Луисе Энрике, забив победный гол в ворота «ПСЖ» и став катализатором победного гола Лионеля Месси в ворота «Реала».

Однако сейчас руководство клуба и фанаты считают пребывание игрока в клубе излишним, особенно учитывая интерес «Барселоны» к защитнику «Аякса» Нуссаиру Мазрауи.

В прошлом Роберто был связан с рядом клубов, включая «Арсенал» и «Манчестер Сити». Однако недавние сообщения предполагают, что его карьера продолжится в США.