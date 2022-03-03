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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» предложила Дембеле контракт с зарплатой в 8 млн евро в год

03 Марта 2022 • 13:22 Комментировать

Руководство «Барселоны» предложило французскому полузащитнику Усману Дембеле подписать новое двухлетнее соглашение.

По информации El Chiringuito TV, представители каталонской команды предложили 24-летнему французскому футболисту двухлетний договор с зарплатой в восемь миллионов евро в год без учёта различных бонусов. Напомним, что нынешний контракт Дембеле с «сине-гранатовыми» рассчитан до июня этого года.

В этом сезоне Усман Дембеле провёл в испанской лиге девять встреч, в которых забил один мяч и сделал пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Усман Дембеле
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