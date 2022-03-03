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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб Бекхэма вынужден отказаться от приглашения Бускетса

03 Марта 2022 • 12:49 Комментировать
Эльче
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Барселона
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06.03 18:15

Опорник «Барселоны» Серхио Бускетс вряд ли окажется в американском клубе «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.

Как ранее сообщалось в прессе, испанский полузащитник может продолжить свои выступления в США. Однако клуб из Майами столкнулся с трудностями: как информирует Sport.es, сделка вряд ли будет возможна в ближайшее время из-за санкций, наложенных на «Интер» за превышение зарплатного бюджета.

Контракт 33-летнего Бускетса с «Барселоной» действует до 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 35 матчей, в которых забил 1 гол. Клуб Бекхэма занял 11-е место в восточной конференции МЛС в прошедшем сезоне, не сумев попасть в плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Барселона Серхио Бускетс Интер Майами
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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