Клуб Бекхэма вынужден отказаться от приглашения Бускетса

Опорник «Барселоны» Серхио Бускетс вряд ли окажется в американском клубе «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.

Как ранее сообщалось в прессе, испанский полузащитник может продолжить свои выступления в США. Однако клуб из Майами столкнулся с трудностями: как информирует Sport.es, сделка вряд ли будет возможна в ближайшее время из-за санкций, наложенных на «Интер» за превышение зарплатного бюджета.

Контракт 33-летнего Бускетса с «Барселоной» действует до 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 35 матчей, в которых забил 1 гол. Клуб Бекхэма занял 11-е место в восточной конференции МЛС в прошедшем сезоне, не сумев попасть в плей-офф.