Юмтити может перейти в «Лион»

Французский «Лион» обратил внимание на защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити, сообщает Mundo Deportivo. Каталонцы несколько раз пытались избавиться от склонного к многочисленным травмам футболиста.

Юмтити пришел в «Барселону» из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро. Первый сезон оказался удачным, но потом француз больше лечился, чем играл.

Считается, что Юмтити, который не входит в планы Хави Эрнандеса, открыт для переговоров с другими клубами, поскольку он стремится играть регулярно и вернуть свою карьеру в нужное русло. И возвращение в свой бывший клуб может позволить ему сделать именно это.

Пока неясно, хочет ли «Лион» подписать его в аренду или на постоянной основе.