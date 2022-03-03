Куман: «Мне не уделяли столько же времени, сколько Хави»

Рональд Куман высказался о ситуации в «Барселоне».
Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своём уходе из каталонского клуба.
Куман поделился, что время ухода из «Барселоны» стало для него самым сложным в карьере тренера.
«Мне не уделяли столько же времени, сколько Хави», - сказал голландский тренер, слова которого приводит газета «Algemeen Dagblad».
По словам Кумана, Лапорта много раз говорил ему, что Хави не будет тренером «Барселоны» из-за отсутствия опыта.
Кроме того, Рональд отметил хорошую форму команды при Хави, однако подчеркнул, что новому тренеру больше повезло с отсутствием травм.
Экс-тренер признался, что жалеет о том, сколько времени он думал о благополучие клуба, забыв о себе, но наибольшим разочарованием стал уход Лионеля Месси.
«Только по настоянию руководства клуба я согласился на уход некоторых игроков, чтобы привести в порядок финансы. Но когда ты видишь, что они заманивают кого-то за €55 млн вскоре после того, как отпустили Лионеля Месси...
Тогда ты задаешься вопросом, не происходило ли что-то еще - почему Месси должен был уйти?»