Куман: «Мне не уделяли столько же времени, сколько Хави»

Рональд Куман высказался о ситуации в «Барселоне».

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своём уходе из каталонского клуба.

Куман поделился, что время ухода из «Барселоны» стало для него самым сложным в карьере тренера.

«Мне не уделяли столько же времени, сколько Хави», - сказал голландский тренер, слова которого приводит газета «Algemeen Dagblad».

По словам Кумана, Лапорта много раз говорил ему, что Хави не будет тренером «Барселоны» из-за отсутствия опыта.

Кроме того, Рональд отметил хорошую форму команды при Хави, однако подчеркнул, что новому тренеру больше повезло с отсутствием травм.

Экс-тренер признался, что жалеет о том, сколько времени он думал о благополучие клуба, забыв о себе, но наибольшим разочарованием стал уход Лионеля Месси.

«Только по настоянию руководства клуба я согласился на уход некоторых игроков, чтобы привести в порядок финансы. Но когда ты видишь, что они заманивают кого-то за €55 млн вскоре после того, как отпустили Лионеля Месси...

Тогда ты задаешься вопросом, не происходило ли что-то еще - почему Месси должен был уйти?»