«Барселона» отказалась от идеи подписать полузащитника «Монако» Чуамени

Руководство «Барселоны» не сможет в летнее межсезонье подписать французского полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

По информации Diario Sport, каталонцы очень хотели заполучить 22-летнего французского футболиста этим летом, но монегаски запросили 60 миллионов евро, которые «сине-гранатовые» заплатить не смогут. «Барселона» видела в Чуамени замену Серхио Бускетсу.

Напомним, что в этом сезоне Орельен Чуамени провёл во французском чемпионате 24 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.