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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отказалась от идеи подписать полузащитника «Монако» Чуамени

03 Марта 2022 • 11:17 Комментировать

Руководство «Барселоны» не сможет в летнее межсезонье подписать французского полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

По информации Diario Sport, каталонцы очень хотели заполучить 22-летнего французского футболиста этим летом, но монегаски запросили 60 миллионов евро, которые «сине-гранатовые» заплатить не смогут. «Барселона» видела в Чуамени замену Серхио Бускетсу.

Напомним, что в этом сезоне Орельен Чуамени провёл во французском чемпионате 24 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Барселона Ла Лига Орельен Чуамени
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