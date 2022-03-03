Бразильский вундеркинд намерен проявить себя в «Барселоне»

Юный игрок «Сантоса» Ангело Габриэль рассказал о своем намерении выступать за испанскую «Барселону».

«Это клуб, в котором бразильцы играют очень хорошо и всегда были очень успешны. Я очень восхищаюсь этим клубом, смотрю их игры», - приводит слова 17-летнего бразильца испанское издание SPORT.

Габриэль известен, как один из самых перспективных молодых игроков Бразилии. Он пробился в основной состав «Сантоса» в возрасте 15 лет.

На данный момент футболист провел 60 матчей за бразильский клуб и привлек внимание нескольких европейских грандов, в том числе и испанской «Барселоны».

Сообщается, что каталонцы готовы выложить за Габриэля 35 миллионов евро.