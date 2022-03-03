Дембеле пообещал Хави выкладываться в оставшихся матчах этого сезона

Французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле пообещал тренеру каталонского клуба Хави, что будет выкладываться в оставшихся матчах этого сезона.

По информации Diario Sport, французский футболист недавно встретился с наставником «сине-гранатовых». Дембеле пообещал Хави, что в оставшихся матчах этого сезона будет выкладываться на все сто процентов и оставит все силы ради «Барселоны». Стоит отметить, что Хави сильно поддерживает француза.

В этом сезоне Усман Дембеле провёл в испанской лиге девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и пятью ассистами.