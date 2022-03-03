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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» постарается заключить новые контракты с Араухо и Гави

03 Марта 2022 • 04:05 Комментировать
Эльче
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Барселона
7.50 4.60 1.42
06.03 18:15

«Барселона» не намерена повторять ошибок, имевших место с Усманом Дембеле, о скором истечении контракта с которым руководство клуба спохватилось очень поздно. Сейчас «Барселона» твердо намерена удержать у себя Рональда Араухо и Гави, контракты которых истекают в 2023 году, и намерена решить это до конца марта, сообщает Sport.es.

В контрактах футболистов будет прописана астрономическая сумма отступных - 1 миллиард евро, дабы отбить у конкурентов охоту переманивать лучших игроков клуба. Это - главный приоритет клуба в ближайший месяц, если говорить о контрактной, а не спортивной составляющей деятельности клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо Гави
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