«Барселона» постарается заключить новые контракты с Араухо и Гави

«Барселона» не намерена повторять ошибок, имевших место с Усманом Дембеле, о скором истечении контракта с которым руководство клуба спохватилось очень поздно. Сейчас «Барселона» твердо намерена удержать у себя Рональда Араухо и Гави, контракты которых истекают в 2023 году, и намерена решить это до конца марта, сообщает Sport.es.

В контрактах футболистов будет прописана астрономическая сумма отступных - 1 миллиард евро, дабы отбить у конкурентов охоту переманивать лучших игроков клуба. Это - главный приоритет клуба в ближайший месяц, если говорить о контрактной, а не спортивной составляющей деятельности клуба.