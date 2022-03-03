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Футре: «Золотой мяч в 1987 году должны были дать мне, а не Гуллиту»

03 Марта 2022 • 03:51 Комментировать
Бетис
...
Атлетико М
3.10 3.20 2.40
06.03 23:00

Легенда мадридского «Атлетико», португалец Паулу Футре, в 1987 году выступал еще за «Порту», и провел в том году прекрасный сезон, выиграв с клубом Кубок чемпионов. Футре претендовал на «Золотой мяч» в том сезоне, но голосование определило Гуллита - 106 баллов против 91.

- Я до сих пор не понимаю, что случилось тогда, в 1987. Я выиграл Кубок чемпионов и перебрался в «Атлетико», где мы сразу же выиграли у «Реала» со счетом 4:0. Я забил и сделал две голевые передачи.

После такого я был уверен, что мне дадут «Золотой мяч», но его отдали Гуллиту. Нисколько не сомневаюсь, что за свою карьеру Гуллит заслужил такую награду. Но в 1987 он выиграл только чемпионат Нидерландов, и ничего более.

Думаю, тут не обошлось без Берлускони, который купил Гуллита и хотел всем показать, какое он сделал приобретение. Он повлиял на это голосование, были странные голосования, португальский журналист почему-то оценил меня слабо, и потом так и не захотел рассказать мне, почему, - вспоминает Футре, слова которого цитирует El Mundo Deportivo.
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Евро-Футбол.Ру,
Порту Рууд Гуллит Паулу Футре
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