Из-за антироссийских санкций может затянуться реконструкция «Сантьяго Бернабеу»

Обновление стадиона мадридского «Реала», знаменитого «Сантьяго Бернабеу», может затянуться на неопределенный срок. Причина - обострение политической ситуации в восточной Европе, связанной с активизацией боевых действий на Украине и введение дальнейших санкций против Российской Федерации.

Именно из России поставляется специальная нержавеющая сталь, которая используется для постройки покрытия арены. Из-за этого презентация нового вида сооружения, которая должна была состояться в начале 2023 года, откладывается на неопределенный срок, уточняет sport.es.

Ранее мы уже сообщали, что «Реал» не спешит расставаться с российским спонсором, несмотря на очевидный тренд к подобным действиям в западной Европе.