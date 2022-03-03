Эррера всё-таки покинет «Атлетико», он будет выступать в МЛС

Несмотря на то, что мадридский «Атлетико» выражал заинтересованность в продлении контракта с Эктором Эррерой, мексиканец в итоге все же выбрал предложение из МЛС и будет выступать в составе «Хьюстон Динамо».

Правда, сезон в «Атлетико» Эррера, перешедший в стан «матрасников» в 2019 году из «Порту», все же доиграет - соглашение с американским клубом вступит в силу лишь летом и будет действовать до конца 2024 года.

Эррера привлекается в сборную Мексики, с 2012 года он провел в ее составе 93 матча, в которых ему удалось забить десять голов. В ее составе он стал олимпийским чемпионом в 2012 году.