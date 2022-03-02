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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба может успеть вернуться к матчу с «ПСЖ»

02 Марта 2022 • 22:05 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1.60 4.10 5.50
05.03 23:00

Хорошие новости из стана мадридского «Реала», которому через неделю предстоит сразиться с парижским «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В строй мадридского гранда возвращается Давид Алаба, который уже тренируется наравне с основной группой.

Однако появление его в матче с «Реал Сосьедад» в ближайшем матче чемпионата исключается, так как Карло Анчелотти не хочет рисковать футболистом накануне важного матча Лиги чемпионов, уточняет Diario Sport.

Алаба получил небольшое повреждение на прошлой неделе в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано», который мадридцы выиграли с минимальным счетом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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02.03  23:00 Мальорка ... Реал Сосьедад 3.95 3.40 2.03
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