Алаба может успеть вернуться к матчу с «ПСЖ»

Хорошие новости из стана мадридского «Реала», которому через неделю предстоит сразиться с парижским «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В строй мадридского гранда возвращается Давид Алаба, который уже тренируется наравне с основной группой.

Однако появление его в матче с «Реал Сосьедад» в ближайшем матче чемпионата исключается, так как Карло Анчелотти не хочет рисковать футболистом накануне важного матча Лиги чемпионов, уточняет Diario Sport.

Алаба получил небольшое повреждение на прошлой неделе в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано», который мадридцы выиграли с минимальным счетом.