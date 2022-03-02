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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пуч может покинуть «Барселону»

02 Марта 2022 • 21:49 Комментировать
Эльче
...
Барселона
7.30 4.50 1.45
06.03 18:15

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч пропал из состава команды - он практически не появляется на поле, несмотря на то, что при предыдущих тренерах «Барсы» он появлялся на поле регулярно. Первым на поле Пуча начал выпускать Эрнесто Вальверде, при нем он сыграл три матча и 192 минуты в общей сложности.

Затем был Кике Сетьен, который в общей сложности выпускал Пуча на поле в двенадцати матчах - 578 минут. За это время Пуч сделал две голевые передачи. Рональд Куман выпускал Пуча на поле в двадцати восьми играх, в общей сложности 743 минуты.

При Серхи Бархуане Пуч сыграл в двух матчах, в общей сложности 51 минуты. Хави руководит «Барселоной» уже в двадцати матчах, Пуч выходил на поле в семи из них, сыграв в общей сложности 300 минут.

Как сообщает Diario Sport, эти цифры говорят о том, что к лету клуб постарается избавиться от него.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рики Пуч
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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