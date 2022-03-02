«Барселона» планирует бесплатно подписать Кристенсена, Аспиликуэту и Мазрауи

«Барселона» намерена сформировать новую оборону, потратив на покупку защитников минимальные средства. Об этом сообщает издание Мундо Депортиво.

По данным источника, каталонский клуб нацелился подписать летом двух защитников «Челси» Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена. У футболистов заканчиваются контракты с англичанами и руководители «Барселоны» хотят переманить их себе в статусе свободных агентов.

Также в списке на подписание крайний защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи, чье соглашение с амстердамским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Четвертым в оборону «Барселона» хочет подписать крайнего латераля «Валенсии» Хосе Луиса Гайя, но у него еще один год контракта.