Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» планирует бесплатно подписать Кристенсена, Аспиликуэту и Мазрауи

02 Марта 2022 • 19:19 Комментировать
Эльче
...
Барселона
7.30 4.50 1.45
06.03 18:15

«Барселона» намерена сформировать новую оборону, потратив на покупку защитников минимальные средства. Об этом сообщает издание Мундо Депортиво.

По данным источника, каталонский клуб нацелился подписать летом двух защитников «Челси» Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена. У футболистов заканчиваются контракты с англичанами и руководители «Барселоны» хотят переманить их себе в статусе свободных агентов.

Также в списке на подписание крайний защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи, чье соглашение с амстердамским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Четвертым в оборону «Барселона» хочет подписать крайнего латераля «Валенсии» Хосе Луиса Гайя, но у него еще один год контракта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сесар Аспиликуэта Андреас Кристенсен Нуссер Мазрауи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.03  23:00 Мальорка ... Реал Сосьедад 3.95 3.40 2.03
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Марта
19:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует бесплатно подписать Кристенсена, Аспиликуэту и Мазрауи
13:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пока не может договориться с Араухо о новом контракте
09:36 · Испания. Ла Лига
Хамес Родригес о своём переходе в «Атлетико Мадрид»: «Сделка должна была быть завершена»
05:35 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» не спешит расставаться с российским спонсором
01:03 · Испания. Ла Лига
Марсело подтвердил, что в конце сезона покинет «Реал»
00:36 · Испания. Ла Лига
Хави не в восторге от летнего турне «Барселоны» в США и хотел бы отменить его
00:17 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес: «Барселона» будет бороться за чемпионство до последнего»
00:06 · Италия. Серия А
«Реал» - еще один претендент на Осимхена
01 Марта
22:53 · Италия. Серия А
Мальдини прокомментировал интерес «Барселоны» к Кесси
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Атлетико» интересуются Симеоне
21:32 · Италия. Серия Б
Агент Буффона: «Барселона» также хотела моего клиента»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной»
20:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» создает свою метавселенную и криптовалюту
19:48 · Испания. Ла Лига
Йович может перейти в лондонский «Арсенал»
17:21 · Англия. Премьер-лига
Триппьер зазывает Облака в АПЛ
Все новости
Рекомендуем