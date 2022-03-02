«Барселона» пока не может договориться с Араухо о новом контракте

Руководители «Барселоны» всё ещё не сумели договориться с уругвайским защитником Рональдом Араухо по поводу нового соглашения.

По информации El Chiringuito TV, каталонский клуб предложил 22-летнему уругвайскому футболисту контракт с зарплатой в четыре миллиона евро, но Рональд отказался, так как хочет получать ещё больше. Стоит отметить, что в услугах Араухо также очень заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов платить защитнику солидные десять миллионов евро в год. Действующий контракт Рональда с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Рональд Араухо провёл в испанском чемпионате 20 поединков и отметился тремя забитыми мячами.