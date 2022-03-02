Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» пока не может договориться с Араухо о новом контракте

02 Марта 2022 • 13:25 Комментировать

Руководители «Барселоны» всё ещё не сумели договориться с уругвайским защитником Рональдом Араухо по поводу нового соглашения.

По информации El Chiringuito TV, каталонский клуб предложил 22-летнему уругвайскому футболисту контракт с зарплатой в четыре миллиона евро, но Рональд отказался, так как хочет получать ещё больше. Стоит отметить, что в услугах Араухо также очень заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов платить защитнику солидные десять миллионов евро в год. Действующий контракт Рональда с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Рональд Араухо провёл в испанском чемпионате 20 поединков и отметился тремя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Рональд Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.03  23:00 Мальорка ... Реал Сосьедад 3.95 3.40 2.03
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Марта
13:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пока не может договориться с Араухо о новом контракте
09:36 · Испания. Ла Лига
Хамес Родригес о своём переходе в «Атлетико Мадрид»: «Сделка должна была быть завершена»
05:35 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» не спешит расставаться с российским спонсором
01:03 · Испания. Ла Лига
Марсело подтвердил, что в конце сезона покинет «Реал»
00:36 · Испания. Ла Лига
Хави не в восторге от летнего турне «Барселоны» в США и хотел бы отменить его
00:17 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес: «Барселона» будет бороться за чемпионство до последнего»
00:06 · Италия. Серия А
«Реал» - еще один претендент на Осимхена
01 Марта
22:53 · Италия. Серия А
Мальдини прокомментировал интерес «Барселоны» к Кесси
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Атлетико» интересуются Симеоне
21:32 · Италия. Серия Б
Агент Буффона: «Барселона» также хотела моего клиента»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной»
20:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» создает свою метавселенную и криптовалюту
19:48 · Испания. Ла Лига
Йович может перейти в лондонский «Арсенал»
17:21 · Англия. Премьер-лига
Триппьер зазывает Облака в АПЛ
17:09 · Испания. Ла Лига
Педри мечтает заполучить «восьмёрку» Иньесты
Все новости
Рекомендуем