Мадридский «Реал» не спешит расставаться с российским спонсором

Несмотря на всю истерию в западных средствах массовой информации в связи с происходящими на Украине событиями, далеко не все спешат присоединяться к санкциям, которые вводятся буквально каждый день. Как сообщает Football Espana, мадридский «Реал» не спешит объявлять о разрыве с одной из российских букмекерских контор, логотип которой можно найти как на футболках, так и на сайте клуба. На сайте «Реала» название конторы по-прежнему присутствует среди клубных партнеров.

Мадридский «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после двадцати шести туров шестьдесят очков.