Марсело подтвердил, что в конце сезона покинет «Реал»

Не остается никаких сомнений в том, что в конце сезона мадридский «Реал» покинет один из ветеранов клуба - бразильский защитник Марсело. О том, что этот сезон станет для него последним, было известно достаточно давно, мы сообщали и о том, что Марсело решил заняться делами - открыть свою линейку производства мужского белья.

- Сейчас я очень расслаблен, я давно сказал себе, что буду играть в футбол до того, как подрастет мой сын, чтобы я смог сыграть с ним. До конца сезона у нас есть важные игры, я капитан лучшей команды в мире, и наслаждаюсь этим. Дальше окончания сезона я не смотрю, у всего есть свой конец, и я думаю уйти в конце сезона, - цитирует слова Марсело издание Marca.