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Марсело подтвердил, что в конце сезона покинет «Реал»

02 Марта 2022 • 01:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1.60 4.10 5.50
05.03 23:00

Не остается никаких сомнений в том, что в конце сезона мадридский «Реал» покинет один из ветеранов клуба - бразильский защитник Марсело. О том, что этот сезон станет для него последним, было известно достаточно давно, мы сообщали и о том, что Марсело решил заняться делами - открыть свою линейку производства мужского белья.

- Сейчас я очень расслаблен, я давно сказал себе, что буду играть в футбол до того, как подрастет мой сын, чтобы я смог сыграть с ним. До конца сезона у нас есть важные игры, я капитан лучшей команды в мире, и наслаждаюсь этим. Дальше окончания сезона я не смотрю, у всего есть свой конец, и я думаю уйти в конце сезона, - цитирует слова Марсело издание Marca.

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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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02.03  23:00 Мальорка ... Реал Сосьедад 3.95 3.40 2.03
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