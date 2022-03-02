Хави не в восторге от летнего турне «Барселоны» в США и хотел бы отменить его

Уже несколько раз в последние годы «Барселона» летом выступала в США, гастроли имели очевидное коммерческое значение для клуба, но нынешний наставник «Барсы» Хави очень скептически относится к подобной идее. Он считает, что путешествия по разным городам Америки с последовательными играми против других именитых клубов - это слишком беспокойный метод для подготовки к сезону.

Как уточняет AS, Хави предпочел бы провести сборы в Германии и спокойно работать на одном месте, как это было прошлым летом. С учетом чемпионата мира, который состоится зимой, «Барселоне» придется начинать свои летние сборы раньше - где-то в середине июля.