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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри мечтает заполучить «восьмёрку» Иньесты

01 Марта 2022 • 17:09 Комментировать
Эльче
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Барселона
6.90 4.30 1.50
06.03 18:15

В последнее время Педри называют главной надеждой возрождающейся «Барселоны», а после эффектной игры полузащитника в матче с «Атлетиком» Хави даже сравнил Педри с легендарным Андресом Иньестой.

Аналогии эти вовсе не зиждутся на пустом месте - как сообщает Sport.es, Педри всегда считал Иньесту примером для подражания и давно мечтает заполучить футболку с его восьмым номером на спине.

Но доселе этого не получалось - сперва этот номер забрал себе проведший какое-то время в команде Миралем Пьянич, затем. зимой, она досталась другой легенде клуба - Дани Алвесу. Возражать ветерану Педри, конечно же, не стал, но как только номер освободится, Педри по праву заберет его себе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Педри
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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