Президент «Барселоны» назвал Дембеле выдающимся игроком

Президент каталонской команды Жоан Лапорта в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что французский полузащитник Усман Дембеле всё же подпишет новый контракт с «Барселоной».

Лапорта заявил, что «сине-гранатовые» стремятся сохранить французского футболиста. Функционер отметил, что считает Дембеле выдающимся игроком, который точно будет полезен каталонскому клубу.

Напомним, что действующее соглашение 24-летнего французского футболиста с «Барселоной» рассчитано до июня этого года. В этом сезоне Дембеле провёл в испанской лиге девять встреч, в которых забил один мяч и сделал пять ассистов.