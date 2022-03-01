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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» назвал Дембеле выдающимся игроком

01 Марта 2022 • 08:27 Комментировать

Президент каталонской команды Жоан Лапорта в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что французский полузащитник Усман Дембеле всё же подпишет новый контракт с «Барселоной».

Лапорта заявил, что «сине-гранатовые» стремятся сохранить французского футболиста. Функционер отметил, что считает Дембеле выдающимся игроком, который точно будет полезен каталонскому клубу.

Напомним, что действующее соглашение 24-летнего французского футболиста с «Барселоной» рассчитано до июня этого года. В этом сезоне Дембеле провёл в испанской лиге девять встреч, в которых забил один мяч и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Ла Лига Усман Дембеле
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