Лапорта нахваливает деятельность Хави

Хави Эрнандес возглавил «Барселону» и с того момента команда проиграла в чемпионате Испании лишь один матч, а в последнее время «Барса» и вовсе начала играть куда увереннее, проявляя признаки прежней, славной «Барселоны» Херард Пике объяснил это тем, что команда начала играть в свою игру, и этим доволен Жоан Лапорта, который нахваливает Хави.

- Это - пусть к успеху, - написал Лапорта в «Твиттере», комментируя последние победы «Барселоны».

Каталонский клуб продолжает борьбу в Лиге Европы, где предстоят сражения с турецким «Галатасараем» в рамках 1/8 финала, а в чемпионате «Барса» сражается пока что за третье место в турнирной таблице.

Aquest es el camí de l’èxit!



¡Este es el camino hacia el éxito!



This is the way to success! pic.twitter.com/R16B4uc7aq