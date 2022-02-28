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Дани Алвес лестно выказался о Педри

28 Февраля 2022 • 21:50 Комментировать

Бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес лестно высказался о своем одноклубнике Педри.

«Хочу сказать, что мне посчастливилось поиграть в одной команде с футболистами высочайшего уровня. Педри больше всех соответствует им. Мне повезло, что он является моим одноклубником, это потрясающий игрок. Просто невероятно играть с ним», - цитирует Алвеса Footbal Espana.

19-летний Педри сыграл тринадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт полузащитника с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в восемьдесят миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес Педри
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