Дани Алвес лестно выказался о Педри

Бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес лестно высказался о своем одноклубнике Педри.

«Хочу сказать, что мне посчастливилось поиграть в одной команде с футболистами высочайшего уровня. Педри больше всех соответствует им. Мне повезло, что он является моим одноклубником, это потрясающий игрок. Просто невероятно играть с ним», - цитирует Алвеса Footbal Espana.

19-летний Педри сыграл тринадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт полузащитника с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в восемьдесят миллионов евро.