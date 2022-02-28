«Ювентус» интересуется защитником «Реала» Менди

26-летний французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может продолжить карьеру в Италии. Интерес к футболисту проявляет туринский «Ювентус».

Туринцы рассматривают возможность подписать Менди на замену Алексу Сандро, сообщает Jeunes Footeux. Попытаться совершить трансфер итальянский клуб может летом.

Ферлан Менди является воспитанником французского «Гавра», в составе которого он начал профессиональную карьеру. Позднее защитник перешел в «Лион», а спустя два сезона переехал в Испанию, чтобы защищать цвета мадридского «Реала».

В текущем сезоне французский футболист во всех турнирах выходил на поле в 24 матчах. Он забил один гол и сделал две результативные передачи.