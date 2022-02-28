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Агент игрока «Барселоны» был замечен в офисе «Реала»

28 Февраля 2022 • 11:42 Комментировать

Агент полузащитника «Барселоны» Гави был замечен в офисе «Реала».

Агент полузащитника «Барселоны» Гави на прошлой неделе был замечен в офисе «Реала», сообщает Marca.

По информации источника, 17-летний испанец не будет продлевать контракт с каталонским клубом, который действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне креативный полузащитник «сине-гранатовых» провёл 32 матча за родной клуб во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Цена игрока по Transfermarkt оценивается в €40 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Гави
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