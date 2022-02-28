Агент игрока «Барселоны» был замечен в офисе «Реала»

Агент полузащитника «Барселоны» Гави был замечен в офисе «Реала».

Агент полузащитника «Барселоны» Гави на прошлой неделе был замечен в офисе «Реала», сообщает Marca.

По информации источника, 17-летний испанец не будет продлевать контракт с каталонским клубом, который действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне креативный полузащитник «сине-гранатовых» провёл 32 матча за родной клуб во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Цена игрока по Transfermarkt оценивается в €40 млн.